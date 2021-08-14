Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри

В Белозерске полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома на улице Луначарского. Из огня пожарные спасли 71-летнюю хозяйку постройки и ее 40-летнюю дочь.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 12 августа. Площадь возгорания составила 53 квадратных метра, пламя повредило кровлю и наружную стену дома.

Прибывшие на место полицейские вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место происшествия и обнаружили улики, свидетельствующие о поджоге. Опросив очевидцев, правоохранители пришли к выводу, что к инциденту может быть причастен ранее судимый 52-летний сожитель дочери хозяйки дома. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по делу продолжается.