Девушка-подросток получила травмы в ДТП в Великом Устюге

14.08.2021 [Происшествия]
Девушка-подросток получила травмы в ДТП в Великом Устюге

Две иномарки столкнулись днем 14 августа на улице Павла Покровского в Великом Устюге.

Как сообщает отдел ГИБДД по Великоустюгскому району, 64-летний водитель "Рено Логан" не предоставил двигающемуся по главной дороге "Фольксвагену" преимущество в движении. Произошло столкновение, в результате которого вторая иномарка встала на крышу. 

В результате ДТП пострадали пассажиры "Фольксвагена", в том числе 17-летняя девушка, ехавшая в машине. По данным СМ | Великий Устюг, у нее черепно-мозговая травма и перелом. 

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по Великоустюгскому району

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