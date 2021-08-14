Певицу МакSим выписали из стационара, она продолжит лечиться дома

14.08.2021 [Общество]

13 августа Маргариту Абросимову, известную как певица МакSим, выписали из больницы. На этом настояла сама девушка, она продолжит лечение дома.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу доброту и вашу любовь! Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — написала менеджер певицы, Маргарита Соколова, в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что артистку положили в больницу 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У нее было поражено около 80% легких. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса. Тем не менее, все тесты, которые делали девушке на COVID-19, были отрицательными. В состоянии искусственной комы она провела около двух недель. 

Об улучшении состоянии певицы стало известно 3 августа. Через неделю из реанимации ее перевели в обычную палату. Врачи говорят, что артистке предстоит долгий восстановительный период, концерты и полеты на самолетах ей пока противопоказаны. 

 
Тэги: звездная_жизнь

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