Певицу МакSим выписали из стационара, она продолжит лечиться дома

13 августа Маргариту Абросимову, известную как певица МакSим, выписали из больницы. На этом настояла сама девушка, она продолжит лечение дома.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу доброту и вашу любовь! Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — написала менеджер певицы, Маргарита Соколова, в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что артистку положили в больницу 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У нее было поражено около 80% легких. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса. Тем не менее, все тесты, которые делали девушке на COVID-19, были отрицательными. В состоянии искусственной комы она провела около двух недель.

Об улучшении состоянии певицы стало известно 3 августа. Через неделю из реанимации ее перевели в обычную палату. Врачи говорят, что артистке предстоит долгий восстановительный период, концерты и полеты на самолетах ей пока противопоказаны.