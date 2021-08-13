Восемь вологодских педагогов получат премии от Минпросвещения

Восемь учителей из Вологодской области стали победителями конкурса, объявленного Минпросвещения России.

— Это представители четырех образовательных учреждений Череповца (Центра образования им. И. А. Милютина, гимназии № 8, средней школы № 4 и средней школы № 10 с углубленным изучение отдельных предметов), двух — Вологды (средней школы № 41 и лицея № 32), Вожегодской средней школы и Огарковской средней школы имени М. Г. Лобытова Вологодского района, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Каждому из этих педагогов выплатят по 200 тысяч рублей, платить налог с этой суммы не нужно.

Конкурс проводился среди учителей, работающих в начальном, основном общем и среднем общем образовании. Премия присуждается лучшим учителям со стажем не менее трёх лет, объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю.

В 2021 году заявку на участие в министерском конкурсе подавали 23 вологодских педагога.