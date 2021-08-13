Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области

13.08.2021 [Происшествия]
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области

Дело о хищении в особо крупном размере природных ресурсов Вологодской области передали в суд в Шексне. На скамье подсудимых двое братьев, вологодские бизнесмены. 

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, один из них руководил несколькими фирмами, которые занимались разработками песчано-гравийных карьеров, а также переработкой и продажей добытых материалов. Совместно со своим братом – руководителем одного из предприятий – мужчина разработал и реализовал схему незаконного получения природных ресурсов.

— При освоении предоставленного им лицензионного участка на месторождении в Шекснинском районе Вологодской области обвиняемые приняли решение нарушить установленные границы и в результате незаконно добыли песчано-гравийный материал на сумму 102 млн рублей. При этом на прилегающих к горному отводу территориях были повреждены лесные насаждения, что причинило лесному фонду Российской Федерации ущерб в сумме 776 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Хищения происходили не только в Шекснинском районе. В Грязовецком, по версии следствия, фигуранты незаконно добывали песок и гравий из карьера, лицензии на разработку которого у них не было. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 72 млн рублей.

Расследованием дела занимались УЭБиПК УМВД России по Вологодской области. Сейчас на машины и спецтехнику обвиняемых общей стоимостью более 85 млн рублей наложен арест. Мужчинам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 158 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Материалы дела переданы в Шекснинский районный суд. 

Тэги: кража, бизнесмены, природные ресурсы
Фото пресс-службы областного УМВД

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