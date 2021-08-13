В Вологодском районе выбрали самую красивую деревню

13.08.2021 [Общество]
В Вологодском районе выбрали самую красивую деревню

Итоги конкурса «Самая красивая деревня» подвели в Вологодском районе. Он проводится по инициативе районного Совета женщин шестой год подряд.

— В этом году его участниками стали девять деревень из шести сельских поселений: деревни Озерково и Голубково Спасского сельского поселения; деревни Кишкино и Щукарево Семенковского сельского поселения; деревни Дулепово и Марфино Майского сельского поселения; деревня Брагино Старосельского сельского поселения; деревня Нагорье сельского поселения Сосновское; деревня Бабик Кубенского сельского поселения, — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. 

В итоге первое место досталось деревне Бабик, второе — Марфино, на третьем месте деревни Дулепово и Щукарево. Комиссия оценивала гармонию объектов застройки в населенном пункте, отсутствие сорняков, стихийных свалок. Учитывалось также состояние источников водоснабжения, состояние проезжей части и территорий общего пользования, участие жителей в культурных мероприятиях, их занятие творческом и народными ремеслами. 

Победителей наградили денежными сертификатами, которые можно будет потратить на благоустройство деревни. Кроме того, в населенных пунктах-победителях установят таблички «Деревня образцового содержания».

Фото пресс-службы администрации Вологодского района

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