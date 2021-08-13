99% учебных учреждений Вологодской области готовы к началу нового учебного года

13.08.2021 [Общество]

99% учебных учреждений Вологодской области готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщает глава региона.

– 824 образовательные организации уже готовы к началу нового учебного года: это 99% от общего числа, – говорит Олег Кувшинников. – В 75 образовательных организациях завершатся ремонты до 20 августа. На некоторых объектах продолжатся работы по благоустройству территорий, ремонту стадионов, спортивных и актовых залов. Они будут идти по отдельному графику и не будут мешать образовательному процессу.

Также в этом году завершится строительство пяти зданий детских садов. Дополнительно появится 1400 мест для малышей.

2 миллиарда 169 миллионов рублей было выделено в этом году на подготовку образовательных организаций Вологодской области к новому учебного году.
 

Тэги: ремонт, школы

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