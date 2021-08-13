Вологжанин убил будущую тещу и закопал тело в канаве

13.08.2021 [Происшествия]
Вологжанин убил будущую тещу и закопал тело в канаве

Убийство женщины, совершенное семь лет назад, раскрыли вологодские следователи. 63-летний обвиняемый предстанет перед судом. 

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких последних лет купил и хранил дома несколько единиц огнестрельного оружия и патроны к нему. Трагедия произошла в мае 2014 года. Обвиняемый решил расправиться с матерью своей сожительницы. Обманом он вывез 48-летнюю женщину из города в уединенное место, где застрелил, а тело закопал в канаве у деревни Труфаново Вологодского района. 

- В октябре 2020 года обвиняемый, вооружившись газовым пистолетом и металлической трубой, угрожал убийством своей супруге, в брак с которой вступил после убийства ее матери. После последнего деяния пострадавшая сообщила в правоохранительные органы об известных обстоятельствах убийства, которые ей поведал муж, объяснив прежнее умолчание об этом угрозами с его стороны и опасением за свою жизнь, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Как только в правоохранительные органы поступило заявление женщины, по месту жительства вологжанина провели обыск и изъяли оружие, в том числе самодельное. На месте захоронения тела провели раскопки, были обнаружены останки пропавшей. Проведенная экспертиза подтвердила факт убийства женщины с применением огнестрельного оружия. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Свою причастность к преступлениям мужчина отрицает. 

Тэги: убийство

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