Вологжанин убил будущую тещу и закопал тело в канаве

Убийство женщины, совершенное семь лет назад, раскрыли вологодские следователи. 63-летний обвиняемый предстанет перед судом.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких последних лет купил и хранил дома несколько единиц огнестрельного оружия и патроны к нему. Трагедия произошла в мае 2014 года. Обвиняемый решил расправиться с матерью своей сожительницы. Обманом он вывез 48-летнюю женщину из города в уединенное место, где застрелил, а тело закопал в канаве у деревни Труфаново Вологодского района.

- В октябре 2020 года обвиняемый, вооружившись газовым пистолетом и металлической трубой, угрожал убийством своей супруге, в брак с которой вступил после убийства ее матери. После последнего деяния пострадавшая сообщила в правоохранительные органы об известных обстоятельствах убийства, которые ей поведал муж, объяснив прежнее умолчание об этом угрозами с его стороны и опасением за свою жизнь, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как только в правоохранительные органы поступило заявление женщины, по месту жительства вологжанина провели обыск и изъяли оружие, в том числе самодельное. На месте захоронения тела провели раскопки, были обнаружены останки пропавшей. Проведенная экспертиза подтвердила факт убийства женщины с применением огнестрельного оружия. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Свою причастность к преступлениям мужчина отрицает.