Жители деревни в Междуреченском районе вынуждены ходить в магазин по аварийному мосту

13.08.2021 [Общество]
Жители деревни в Междуреченском районе вынуждены ходить в магазин по аварийному мосту

Фотографии аварийного моста через речку Малая Козланга в Междуреченском районе прислали в редакцию NewsVo. 

— Вот по такому экстремальному мостику ходят в магазин и автобусную остановку жители д. Крапивино Междуреченского р-на.Неоднократно обращались в администрацию с просьбой отремонтировать мостик, но у руководителей Междуреченского района, наверное, времени нет обращать внимание на просьбы жителей деревни, — пишут читатели.

Газета «Междуречье» взяла по этому поводу комментарий у главы Сухонского поселения Елены Пальниковой, в ведении которой находится указанный мост. Та объяснила, что договор на ремонт сооружения уже заключен, до 30 августа все работы должны быть выполнены. 

— Сроки ремонта затянулись из-за отсутствия трудовых ресурсов, — добавила Пальникова. 

 

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