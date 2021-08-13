Жители деревни в Междуреченском районе вынуждены ходить в магазин по аварийному мосту

Фотографии аварийного моста через речку Малая Козланга в Междуреченском районе прислали в редакцию NewsVo.

— Вот по такому экстремальному мостику ходят в магазин и автобусную остановку жители д. Крапивино Междуреченского р-на.Неоднократно обращались в администрацию с просьбой отремонтировать мостик, но у руководителей Междуреченского района, наверное, времени нет обращать внимание на просьбы жителей деревни, — пишут читатели.

Газета «Междуречье» взяла по этому поводу комментарий у главы Сухонского поселения Елены Пальниковой, в ведении которой находится указанный мост. Та объяснила, что договор на ремонт сооружения уже заключен, до 30 августа все работы должны быть выполнены.