Экоурны для владельцев собак устанавливают в Череповце

13.08.2021 [Общество]
Экоурны для владельцев собак устанавливают в Череповце

У площади Молодежи в Череповце, со стороны улицы Мамлеева, появились экоурны для собачьих экскрементов, сообщает официальный сайт мэрии. К концу лета на площадке появятся скамейки и молодые деревья с яркой листвой.

Ранее NewsVo сообщал, что «Северсталь» профинансировала реконструкцию площади Молодежи в Череповце. Со стороны улицы Мамлеева там высадят новые деревья и кустарники, установят фонари и скамейки. Кроме того, будут установлены две кинетические (приходящие в движение от силы ветра) фигуры высотой в 3,5 метра. Одно сердце будет красного цвета, оно символизирует город, второе — стального, символизирует компанию. Скульптуры работают от силы ветра. Если ветер будет дуть с реки, сердца начнут вращаться одновременно. 

Тэги: собаки, благоустройство

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