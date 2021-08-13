У вологодского кандидата в депутаты Госдумы обнаружили квартиру в Болгарии

Телеграм-канал «Бухтины вологодские» пророчит кандидату в депутаты Госдумы от Вологодской области от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Игорю Катухину предвыборный скандал. Публикация появилась накануне, 12 августа.

«На этот раз постоянный кандидат «куда-нибудь» отметился сданной в ЦИК декларацией, в которой числится недвига в Болгарии. Напомним, что народным избранникам иметь недвижимость за границей категорически запрещено. Но Катухин об этом то ли не знал, то ли не успел, то ли не верит в свою победу. Квартиру в Болгарии Катухин приобрел в 2014 году. В 2019 году депутат городской Думы от партии „Единая Россия“ не попал в новый состав городского парламента, потому что умудрился рассориться с ЕР и с городской администрацией», — пишут «Бухтины вологодские».

Действительно, как убедился корреспондент NewsVo, Катухин, еще будучи депутатом гордумы, указывал в своих декларациях квартиру в Болгарии. Ниже скриншот документа со сведениями о доходах и имуществе парламентариев за 2018 год.

Тем не менее, как выяснили журналисты, ничего противозаконного в болагрской квартире нет. В избирательной комиссии Вологодской области порталу «Город Во» объяснили, что наличие недвижимости за границей не является препятствием для участия в выборах. Тем более, имущество было внесено в декларацию, а кандидат был зарегистрирован. Под запрет попадают только счета за рубежом.

Игорь Катухин, выйдя из состава партии «Единая Россия», в 2019 году участвовал в выборах в гордуму как член партии «Справедливая Россия», но проиграл. В этом году он идет на выборы уже от Партии Пенсионеров.