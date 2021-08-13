У вологодского кандидата в депутаты Госдумы обнаружили квартиру в Болгарии

13.08.2021 [Политика]

Телеграм-канал «Бухтины вологодские» пророчит кандидату в депутаты Госдумы от Вологодской области от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Игорю Катухину предвыборный скандал. Публикация появилась накануне, 12 августа. 

«На этот раз постоянный кандидат «куда-нибудь» отметился сданной в ЦИК декларацией, в которой числится недвига в Болгарии. Напомним, что народным избранникам иметь недвижимость за границей категорически запрещено. Но Катухин об этом то ли не знал, то ли не успел, то ли не верит в свою победу. Квартиру в Болгарии Катухин приобрел в 2014 году. В 2019 году депутат городской Думы от партии „Единая Россия“ не попал в новый состав городского парламента, потому что умудрился рассориться с ЕР и с городской администрацией»,  — пишут «Бухтины вологодские».

 

Действительно, как убедился корреспондент NewsVo, Катухин, еще будучи депутатом гордумы, указывал в своих декларациях квартиру в Болгарии. Ниже скриншот документа со сведениями о доходах и имуществе парламентариев за 2018 год. 

Тем не менее, как выяснили журналисты, ничего противозаконного в болагрской квартире нет. В избирательной комиссии Вологодской области порталу «Город Во» объяснили, что наличие недвижимости за границей не является препятствием для участия в выборах. Тем более, имущество было внесено в декларацию, а кандидат был зарегистрирован. Под запрет попадают только счета за рубежом.

Игорь Катухин, выйдя из состава партии «Единая Россия», в 2019 году участвовал в выборах в гордуму как член партии «Справедливая Россия», но проиграл. В этом году он идет на выборы уже от Партии Пенсионеров. 

 

Тэги: кандидаты, выборы, недвижимость

ТОП НЕДЕЛИ

Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды

Похожие новости

«Партия ветеранов России» выдвинула своего кандидата в губернаторы Вологодской области

Им стал вологодский предприниматели Вадим Тюрин, на своей странице в соцсети он написал, что о выдвижении его «попросили люди», а личного стремления не было

2673
4

Среди кандидатов в Вологодскую городскую Думу оказались люди с уголовным прошлым

Среди кандидатов в депутаты гордумы - и среди действующих народных избранников, и среди оппозиционеров – есть 10 человек с судимостями

5070
18

Четыре кандидата на пост губернатора Вологодской области подали документы в избирком

Это врио губернатора Олег Кувшинников, кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов, кандидат от «Справедливой России» Александр Тельтевской и выдвиженец от КПРФ Александр Морозов

3605
4

Имена кандидатов в губернаторы Вологодской области станут известны в августе

Пакеты документов в областную избирательную комиссию представили шесть человек

2867
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экоурны для владельцев собак устанавливают в Череповце
Новый «Галамарт» в Череповце приглашает на праздник по случаю открытия
В Воронеже взорвался автобус: 19 человек пострадали, один погиб
У вологодского кандидата в депутаты Госдумы обнаружили квартиру в Болгарии
В Белозерске мужчина облил дом сожительницы бензином и поджег
В здании детсада в микрорайоне Ананьино в Вологде откроют филиал школы № 22
Пенсионер погиб при пожаре в квартире в Никольске
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

3211
0
12.08.2021 [БлогоVO]

Зачем во время дождя поливать асфальт водой, да ещё и так тщательно?

591
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

395
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика