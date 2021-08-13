В Белозерске мужчина облил дом сожительницы бензином и поджег

13.08.2021 [Общество]
В Белозерске мужчина облил дом сожительницы бензином и поджег

Деревянный дом на улице Луначарского тушили 12 августа в Белозерске. По данным пресс-службы областного УМЧС, постройка принадлежит 71-летней женщине. 

Площадь возгорания составила 53 квадратных метра, пламя повредило кровлю и наружную стену дома. Хозяйку дома и ее 40-летнюю дочь из горящей постройки вывели пожарные. Причиной инцидента в ведомстве называют поджог. 

Группа On-line Белозерск сообщает некоторые подробности пожара. По словам очевидцев, нетрезвый сожитель дочери хозяйки дома облил его бензином и поджёг. По счастливой случайности, никто не пострадал. 

Фото пресс-службы областного УМЧС и из группы On-line Белозерск

ТОП НЕДЕЛИ

Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экоурны для владельцев собак устанавливают в Череповце
Новый «Галамарт» в Череповце приглашает на праздник по случаю открытия
В Воронеже взорвался автобус: 19 человек пострадали, один погиб
У вологодского кандидата в депутаты Госдумы обнаружили квартиру в Болгарии
В Белозерске мужчина облил дом сожительницы бензином и поджег
В здании детсада в микрорайоне Ананьино в Вологде откроют филиал школы № 22
Пенсионер погиб при пожаре в квартире в Никольске
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

3211
0
12.08.2021 [БлогоVO]

Зачем во время дождя поливать асфальт водой, да ещё и так тщательно?

591
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

395
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика