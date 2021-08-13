В Белозерске мужчина облил дом сожительницы бензином и поджег

Деревянный дом на улице Луначарского тушили 12 августа в Белозерске. По данным пресс-службы областного УМЧС, постройка принадлежит 71-летней женщине.

Площадь возгорания составила 53 квадратных метра, пламя повредило кровлю и наружную стену дома. Хозяйку дома и ее 40-летнюю дочь из горящей постройки вывели пожарные. Причиной инцидента в ведомстве называют поджог.

Группа On-line Белозерск сообщает некоторые подробности пожара. По словам очевидцев, нетрезвый сожитель дочери хозяйки дома облил его бензином и поджёг. По счастливой случайности, никто не пострадал.