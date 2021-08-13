В здании детсада в микрорайоне Ананьино в Вологде откроют филиал школы № 22

В микрорайоне Ананьино областной столицы первоклассники смогут посещать школу недалеко от дома. Детский сад № 50 «Ландыш» реорганизовали, присоединив к школе № 22, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В микрорайоне все дети обеспечены местами в детском саду, но здание рассчитано на большее количество детей. А вот школы в Ананьино не было, и детям приходилось ездить в ближайшую школу в микрорайоне ПЗ. Поэтому мы решили в здании детского сада „Ландыш“ открыть образовательный центр, филиал школы № 22. Депутатское объединение „Единая Россия“ в городской Думе поддержало нашу инициативу, выделив из бюджета города средства на ремонт и закупку необходимого оборудования» — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Этим летом помещение, где раньше была игровая зона, привели в соответствие с требованиями к учебному классу. Закупили новую мебель, школьную доску, обеспечили детей учебниками, обустроили обеденный зал в помещении бывшей спальни и отремонтировали туалетную комнату. Скоро в классе появится еще и интерактивная доска. Общая стоимость оборудования — более 270 тысяч рублей.

По словам депутата-единоросса Михаила Громова, ранее горожане уже обращались к нему по поводу труднодоступности школы для жителей Ананьино. Он считает, что решение об объединении школы и детсада было правильным.

«Завершена вся необходимая работа с нормативными документами. Внесены изменения в устав школы, устав зарегистрирован. Прошла реорганизация детского сада „Ландыш“ в форме присоединения к школе № 22. Получена лицензия на образовательную деятельность», — рассказала директор школы № 22 Юлия Орсак.

В первый класс на базе детского сада пойдут 20 детей, двое из них будут обучаться по адаптивной программе, то есть класс будет инклюзивным. Кроме того, будет работать группа продленного дня.

Отмечается, что коллектив детсада сохранится. Один педагог перешла из группы, которую реорганизовали в школьных класс, на группу продленного дня. В Ананьино будет работать заместитель по учебно-воспитательной работе школы №22, а также завхоз. Администрация школы остается на месте, в микрорайоне ПЗ.

В этом году в Вологде капитально ремонтируются 4 школы и 6 детских садов. На градсовете при губернаторе на эти цели выделили 200 млн рублей. Также завершается строительство двух детских садов на 220 и 420 мест, строится новая школа на улице Возрождения на 1000 мест.