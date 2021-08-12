70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года

70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области за истекший период этого года. Для сравнения, в прошлом году за тот же период умерли 68 ВИЧ-инфицированных.

Большинство из умерших ВИЧ-инфицированных проживали в Череповце – 30 человек, 15 – в Вологде, 5 — в Чагодощенском районе, по 4 — в Сокольском и Вытегорском районах, по 2 – в в Тотемском и Устюженском районах, по 1 – в Бабушкинском, Вологодском, Грязовецком, Никольском, Шекснинском, Череповецком районах и 2 – иногородние жители.

Причем только 15 из этих 70 пациентов умерли именно вследствие ВИЧ-инфекции.

За прошедшие полгода в Вологодской области выявлено 216 новых случаев ВИЧ-инфекции. Из них:

Вологда: 66 случаев,

Череповец: 88 случаев,

районы: 58 случаев,

четыре случая – иностранные граждане.

Для сравнения, за 7 месяцев прошлого года были выявлены 224 случаев.

– Случаи ВИЧ-инфекции в этом году были выявлены на 22 административных территориях: Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Кич-Городецкий, Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тотемский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский районы, Вологда и Череповец, – сообщает Валентина Цыганова, заведующая эпидотделом областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Динамика роста показателей заболеваемости за анализируемый период зарегистрирована в Кич-Городецком районе - число случаев увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 0 до 1, Верховажском - с 1 до 2, Великоустюгском – с 3 до 4, Кирилловском – с 2 до 4, Чагодощенском - с 0 до 7, Устюженском - с 1 до 3, Шекснинском - с 3 до 11, в городе Вологде – с 61 до 66.

Среди путей заражения вирусом в этом году преобладал половой путь 64% заразившихся. При парентеральном употреблении наркотиков заразились 36% вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, в Вологде их доля составила 43,6%.

Случаев заражения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании не зарегистрировано. Не установлен путь передачи инфекции в 19% случаев (у 41 пациента).

Возрастная структура заболевших ВИЧ в этом году:

18-30 лет – 19% (42 случая),

31-39 лет - 44% (95 случаев),

старше 40 лет – 36% (78 случаев).

Один случай зарегистрирован у подростка в возрасте от 15 до 17 лет.

По социальному статусу среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 49,4% составляют работающие; 27,7% – безработные; 16,2% – находятся в местах лишения свободы; 3,6% - пенсионеры и инвалиды. Один случай зарегистрирован среди учащихся.

За 7 месяцев этого года 47 ВИЧ-инфицированные женщины завершили беременность, из них 30 - завершили беременность родами, родилось 28 живых детей. В целях профилактики перинатальной передачи ВИЧ – инфекции от матери ребенку 22 пары из 26 получили трехэтапную химиопрофилактику.

С января по июль в этом году в регионе на ВИЧ-инфекцию были обследованы 189 077 человек. План по обследованиям выполнен только на 52,8%.