229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

12.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции, 214 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 12 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 57 479 пациентам. Большая часть из них — 51 233 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 472 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в среднем по России более 98% пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в медучреждения, не привиты против коронавируса.

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды

Похожие новости

Испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых проходят в Санкт-Петербурге

Создатели вакцины отмечают выработку устойчивого иммунного ответа

400
0

Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

399
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

208 человек выздоровели, девять умерли 

938
0

Летальность нового «йота»-штамма коронавируса в США достигла 82%

Американские учёные сообщили о штамме, летальность которого в два раза выше по сравнению с другими штаммами

569
0

224 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

204 человека выздоровели, восемь умерли 

1010
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

173 человека выздоровели, восемь умерли

1180
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

185 человек выздоровели, девять умерли

1359
0

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

194 человека выздоровели, девять умерли

1943
0

Коронавирус испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

Лишь 1 из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии

780
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

176 человек выздоровели, восемь – умерли

666
0

229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

185 человек выздоровели, шесть – умерли

1295
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

219 человек выздоровели, восемь умерли 

1438
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года
229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Воспитанников и персонал эвакуировали из детсада «Елочка» в Вологде после срабатывания сигнализации
В Вологде ищут подрядчика на строительство улицы поэта Романова
С 9 сентября запустят прямые авиарейсы из Череповца в Минск
Испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки для детей и пожилых проходят в Санкт-Петербурге
Вопросам выбора профессии будет посвящена встреча с психологом Надеждой Гольбрайх 13 августа в Вологде
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

2968
0
12.08.2021 [БлогоVO]

Зачем во время дождя поливать асфальт водой, да ещё и так тщательно?

89
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

225
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика