229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции, 214 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 12 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 57 479 пациентам. Большая часть из них — 51 233 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 472 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в среднем по России более 98% пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в медучреждения, не привиты против коронавируса.