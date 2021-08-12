Воспитанников и персонал эвакуировали из детсада «Елочка» в Вологде после срабатывания сигнализации

Утром 12 августа в детском саду № 94 «Елочка» сработала пожарная сигнализация. Из здания были эвакуированы 132 воспитанника и персонал учреждения в количестве 20 человек.

— По непонятной причине сработала пожарная сигнализация, после чего на место прибыли пожарные и был вызван электрик. Специалисты провели ревизию всего пожарного оборудования, не обнаружили открытого огня и дыма. Пожара и задымления не было, — цитирует новостной сайт городской администрации вологда.рф слова руководителя отдела дошкольного образования управления образования Вологды Ирины Мельниченковой.

На место была вызвана организация, обслуживающая оборудование. Специалисты выяснят причину реагирования датчика. Возможно, произошел технический сбой.

На данный момент воспитанники садика вернулись к привычному распорядку дня.