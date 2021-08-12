С 9 сентября запустят прямые авиарейсы из Череповца в Минск

12.08.2021 [Общество]

Аэропорт Минска сообщил о запуске регулярных авиарейсов из Череповца с 9 сентября. Полеты будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит полтора часа.

Так, из Череповца вылет в 9.00, прибытие в Минск в 10.30. Обратно самолет будет отправляться в 11.20, прилет в 12.50.

— Открытие нового направления позволит реализовать туристический потенциал российского региона и Беларуси, а также использовать Национальный аэропорт как транзитную точку для дальнейшего путешествия, — отмечают в аэропорту Минска. 

Судя по информации, размещенной на сайте авиапредприятия "Северсталь", один билет из Череповца в Минск без багажа будет стоить от 6 830 рублей. 

Тэги: аэропорты, авиасообщение, Беларусь

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