С 9 сентября запустят прямые авиарейсы из Череповца в Минск

Аэропорт Минска сообщил о запуске регулярных авиарейсов из Череповца с 9 сентября. Полеты будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит полтора часа.

Так, из Череповца вылет в 9.00, прибытие в Минск в 10.30. Обратно самолет будет отправляться в 11.20, прилет в 12.50.

— Открытие нового направления позволит реализовать туристический потенциал российского региона и Беларуси, а также использовать Национальный аэропорт как транзитную точку для дальнейшего путешествия, — отмечают в аэропорту Минска.

Судя по информации, размещенной на сайте авиапредприятия "Северсталь", один билет из Череповца в Минск без багажа будет стоить от 6 830 рублей.