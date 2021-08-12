Вопросам выбора профессии будет посвящена встреча с психологом Надеждой Гольбрайх 13 августа в Вологде

Встреча с семейным и детским психологом Надеждой Гольбрайх состоится в вологодской городской библиотеке в Тепличном 13 августа.

Разговор пойдёт о проблемах выбора профессии для выпускников, а также о различных профессиях и построении карьеры. Помимо этого, планируется рассказать о проекте «Дорогою добра», где библиотекари общаются с меценатами и теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

– Надежда – опытный семейный и детский психолог, тренер, игропрактик, автор трансформационных игр, инструктор по игровому массажу MISP, который помогает детям расслабиться и легче проживать стрессовые ситуации, – говорится в анонсе мероприятия.

Встреча пройдёт как в оффлайн, так и в онлайн форматах.

Начало мероприятия 13 августа в 15:00 по адресу: Вологда, Тепличный микрорайон, д. 4, корп. 2.

Есть ограничения на количество очных посетителей встречи. Поэтому организаторы просят заранее зарегистрироваться по телефону (8172) 71-74-01. При себе просят иметь защитную маску.

Также можно присоединиться к эфиру в группе библиотеки в социальной сети по ссылке.

Вход свободный.

