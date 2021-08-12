Без вести пропавшую вологжанку задержали при попытке похитить десять банок тушенки

12.08.2021 [Общество]

Выехавшие в супермаркет на срабатывание тревожной кнопки росгвардейцы обнаружили пропавшую в июне жительницу Вологды.

Сигнал поступил из охраняемого супермаркета на улице Добролюбова. Одна из посетительниц взяла с прилавка десять банок тушенки, спрятала их в сумку и прошла мимо кассы, не заплатив за товар. 

— Росгвардейцы задержали нарушительницу и установили, что вологжанка 1983 г. р. ранее уже неоднократно привлекалась к ответственности за совершение мелких краж из торговых точек. Кроме того, с июня этого года гражданка находилась в розыске как без вести пропавшая, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии. 

Женщину передали полицейским. 

Тэги: кража, поиск людей

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