Набор в бесплатную школу для самозанятых начался в Череповце

12.08.2021 [Общество]

Начался приём заявок на бесплатное обучение в школе самозанятых в Череповце. Пройти обучение здесь смогут жители города металлургов старше 18 лет.

Набор учащихся проводит Агентство Городского Развития Череповца в рамках проекта «Специфика предпринимательской деятельности в формате самозанятости».

Обучение будет проходить в онлайн-формате и будет состоять из 5 модулей. 

– Участники проекта узнают все особенности системы налогообложения для самозанятых, как вести бухгалтерию, как участвовать в государственных закупках и работать с юридическими лицами. Также на занятиях слушатели обучатся основам предпринимательской деятельности – финансовому планированию, продажам, маркетингу, современным каналам продвижения, составят портрет потенциального покупателя и др. По итогам школы участники защитят свои бизнес-проекты и получат удостоверение повышения квалификации, – сообщается на сайте Агентства Городского Развития Череповца.

В Вологодской области налоговый режим для самозанятых введен с 1 августа 2020 года. 

– Данный налоговый режим позволяет жителям региона легализовать свою деятельность, если у них нет работодателя и они не нанимают сотрудников по трудовым договорам. Например, занимаются пассажирскими и грузоперевозками, торговлей товарами собственного производства, ногтевым сервисом и др. Режим самозанятые был введен как альтернатива ИП, свое дело можно вести в более упрощенном формате. В настоящее время в Череповце статус самозанятого имеют более 4200 человек, - отмечает директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева.

Сообщается также, что обучение в школе бесплатное. Оно позволяет запустить собственный бизнес с нуля в статусе плательщика налога на профессиональный доход.

Для того, чтобы стать участником школы самозанятых, нужно подать заявку по ссылке.  Начало обучения с 13 сентября. 

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: (8202) 20-19-25, 20-19-23.
 

Тэги: самозанятые, обучение, дистанционное обучение

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