Футболисты «Динамо-Вологда» обыграли ивановский «Текстильщик»

«Динамо-Вологда» в 14-м туре Первенства России по футболу среди любительских команд 3-й лиги принимал молодежный коллектив клуба ФНЛ, ивановский «Текстильщик».

Матч завершился победой "бело-голубых" со счетом 1:0. Единственный гол в команде Рудольфа Чесалова забил Кирилл Корепов, в самом начале игры. Вологжане одержали 13-ю победу в турнире, 40 очками продолжают удерживать первую строчку Первенства МФФ «Золотое кольцо».

А вот футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь», идущий сейчас вторым, на выезде разгромил ФК «Волочанин» 4:1. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом череповчан 2:1, голами отметились Андрей Опанасюк и Георгий Александров. Во втором тайме подопечные Владимира Голубинского ещё дважды поразила ворота соперника.Окончательный счёт в матче установили Антон Балашов, идущий сейчас на второй строчке в гонке бомбардиров, и Алексей Шихов.

В следующем туре, который пройдет 18 августа, «Динамо-Вологда» отправится в гости к молодежной команде ярославского «Шинника», а череповчане, сыграют с «Текстильщиком-м».