Нюксенских чиновников привлекут к ответственности за отсутствие пожарных водоемов

Нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности обнаружила прокуратура в Городищенском сельском поселении Нюксенского района.

Так, например, выяснилось, что собственники некоторых участков вовремя не убирают сухую растительность и не косят траву. Рядом с селом Городищна обнаружили свалку лесопильных отходов, которая граничит с лесным массивом. Это создает угрозу возникновения лесного пожара.

— Кроме того, органом местного самоуправления не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год. Населенные пункты сельского поселения с числом жителей 50 и более человек источниками наружного противопожарного водоснабжения в количестве не менее 2 объектов, не обеспечены, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес главы муниципального образования «Городищенское» внесено представление об устранении нарушений закона. Сейчас оно находится на рассмотрении.