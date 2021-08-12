Вологжанка завоевала серебро чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Выпускница школы в поселке Майский Вологодского района Дарья Лобанова завоевала серебро чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который сейчас проходит в Хорватии.

— При этом 18-летняя кандидат в мастера спорта снова продемонстрировала, что у нее нет слабых мест. Если совсем недавно на чемпионате России Даша завоевала чемпионский титул в преодолении стометровой полосы с препятствиями, то сегодня в хорватском городе Чаковец в первый же соревновательный день она показала второе время в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной пожарной башни, — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

Наставник и тренер девушки — Андрей Румянцев. По его словам, Дарья способна добиться еще немало побед на соревнованиях самого высокого уровня.

В четверг, 12 августа, участники чемпионата померятся силами в преодолении стометровой полосы с препятствиями, в пятницу — в эстафете, в субботу — в боевом развертывании.