Вологжанка завоевала серебро чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

12.08.2021 [Общество]

Выпускница школы в поселке Майский Вологодского района Дарья Лобанова завоевала серебро чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который сейчас проходит в Хорватии.

— При этом 18-летняя кандидат в мастера спорта снова продемонстрировала, что у нее нет слабых мест. Если совсем недавно на чемпионате России Даша завоевала чемпионский титул в преодолении стометровой полосы с препятствиями, то сегодня в хорватском городе Чаковец в первый же соревновательный день она показала второе время в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной пожарной башни, — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. 

Наставник и тренер девушки — Андрей Румянцев. По его словам, Дарья способна добиться еще немало побед на соревнованиях самого высокого уровня.

В четверг, 12 августа, участники чемпионата померятся силами в преодолении стометровой полосы с препятствиями, в пятницу — в эстафете, в субботу — в боевом развертывании. 

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