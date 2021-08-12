В Усть-Кубинском районе незаконно приватизировали аварийное жилье

Администрация Усть-Кубинского района незаконно передала в собственность жительницы квартиру в аварийном доме. Теперь чиновников обязали предоставить женщине благоустроенное жилье вне очереди.

В материалах дела говорится, что семья заявительницы по договору социального найма с 1991 года проживала в муниципальном жилье.

— В 2006 году в соответствии с заключением межведомственной комиссии жилой дом, в котором проживала заявительница, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако, в нарушение требований законодательства «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» запрещающих приватизацию жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии, в 2009 с женщиной заключен договор, согласно которому квартира передана в собственность гражданки, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала признать незаконной проведенную приватизацию и обязать чиновников обеспечить женщину благоустроенным жильем вне очереди.

В апреле 2021 года эти требования были удовлетворены, однако администрация района решила обжаловать данное решение в областном суде. Однако апелляционная инстанция тоже встала на сторону женщины. Теперь чиновники обязаны обеспечить жительницу района жильем, отвечающим санитарным и техническим нормам и правилам.