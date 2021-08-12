Подозреваемого в краже крышек канализационных люков задержали в Вологде

12.08.2021 [Происшествия]

В Вологде 30-летний уроженец Новгородской области похитил два канализационных люка, разломал их и сдал в металлолом. Злоумышленника вычислили и задержали.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в полицию обратился представитель городской организации. Он пояснил, что над теплотрассой в бетонной плите были установлены четыре люка с выходом в канализацию, два из которых бесследно исчезли.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Ранее судимый новгородец, проживающий в Вологде, сознался в краже и рассказал, что раздробил крышки ломом, а затем вызвал грузовую «Газель» и сдал всё в металлолом. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Тэги: кража

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