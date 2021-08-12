Иван-чай подарили медикам коронавирусных моногоспиталей в Череповце

12.08.2021 [Общество]

Коробки с иван-чаем для медиков привезли в моногоспитали Череповца 11 августа. В благотворительной акции «Иван-чай Врачам!» участвуют 70 производителей из 43 регионов России, сообщает портал Город Че. 

В моногоспиталь на базе городского роддома чай привез председатель союза производителей иван-чая Александр Хлынов. 

- Чай укрепляет иммунитет, поэтому всеми производителями России было принято решение о подарке иван-чая врачам. Нашу акцию поддерживает даже всероссийский Красный крест, - говорит предприниматель. 

Главврач моногоспиталя Герман Мяснов поблагодарил бизнесменов за поддержку и рассказал, что в роддоме сейчас трудятся 123 человека медицинского персонала, они борются за жизнь 179 пациентов с коронавирусом. 

 

 

Тэги: иван-чай

ТОП НЕДЕЛИ

Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды

Похожие новости

Череповецкий бизнесмен предложил отправить в Китай тонну иван-чая для борьбы с коронавирусом

По словам Александра Хлынова, российские предприниматели, занимающиеся производством иван-чая, готовы помочь бесплатно

2795
2

Иван-чай по-вологодски

Череповецкий предприниматель Александр Хлынов задумал создать в Вологодской области кластер производителей иван-чая. По его словам, это позволит бизнесменам, наладившим выпуск «русского чая», продвинуть свой товар в федеральные торговые сети

13982
10

В Вологде проходят мастер-классы по международной торговле

 В областной столице открылась международная конференция.Участие в ней принимают более 500 человек. Среди них -  производитель  иван-чая, того самого, который дарили премьеру Медведеву

2670
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уровень безработицы в Вологодской области снижается к допандемийным значениям
Нюксенских чиновников привлекут к ответственности за отсутствие пожарных водоемов
Вологжанка завоевала серебро чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
В Школе путешественников Федора Конюхова в Тотьме проходит инклюзивный слет
В Усть-Кубинском районе незаконно приватизировали аварийное жилье
Подозреваемого в краже крышек канализационных люков задержали в Вологде
Иван-чай подарили медикам коронавирусных моногоспиталей в Череповце
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

2781
0
11.08.2021 [БлогоVO]

Вологду затопило

704
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

97
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика