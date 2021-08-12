Иван-чай подарили медикам коронавирусных моногоспиталей в Череповце

Коробки с иван-чаем для медиков привезли в моногоспитали Череповца 11 августа. В благотворительной акции «Иван-чай Врачам!» участвуют 70 производителей из 43 регионов России, сообщает портал Город Че.

В моногоспиталь на базе городского роддома чай привез председатель союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

- Чай укрепляет иммунитет, поэтому всеми производителями России было принято решение о подарке иван-чая врачам. Нашу акцию поддерживает даже всероссийский Красный крест, - говорит предприниматель.

Главврач моногоспиталя Герман Мяснов поблагодарил бизнесменов за поддержку и рассказал, что в роддоме сейчас трудятся 123 человека медицинского персонала, они борются за жизнь 179 пациентов с коронавирусом.