Администрация Вологды: при ремонте школы №7 реализуется комплексный подход

11.08.2021 [Общество]
Администрация Вологды: при ремонте школы №7 реализуется комплексный подход

11 августа в рамках экскурсии «Мы-вологжане! Мы гордимся», состоявшейся в областной столице, жителям показали, как реализуется комплексный подход к ремонту школы № 7. Экскурсию провел первый заместитель мэра Вологды, начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Здание образовательного учреждения было построено в 1953 году, однако такие масштабные работы проходят здесь впервые. На ремонт выделено около 28 млн рублей. 

«Сделан капитальный ремонт кровли, проведены стропиловка, обрешетка, заменено кровельное железо, будет утеплено чердачное помещение, что позволит избежать протеканий. 105 деревянных окон заменены на пластиковые в зданиях школы и мастерских. Обновлена система водоснабжения, водоотведения, канализации, заменена сантехника.  Также обновляются входные группы, идет ремонт фасада, будет установлено ограждения. Мы очень рады такому масштабному обновлению. Подрядчик работает активно, ответственно, укладывается в сроки. Мы довольны», — рассказала  Татьяна Андриянова, зам директора по административно хозяйственной работе школы № 7.

По словам зампредседателя Законодательного собрания области, представителя фракции «Единая Россия» Романа Заварина,  жители говорили о необходимости комплексного подхода к ремонту. Необходимо не только привести в порядок здание школы, но и благоустроить территорию вокруг нее. Поэтому рядом со школой сейчас строится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Это будет универсальная спортивная площадка, где все жители микрорайона смогут заниматься командными видами спорта и выполнять нормы ГТО. Кроме того, у выхода из школы будет смонтирован умный пешеходный переход, который обеспечит безопасность детей на дороге. 

В ходе экскурсии жителям также представили новые инфраструктурные объекты и результаты реализации нацпроектов и областных программ в восточной части города.

«В последние годы  район Бывалово развивается очень активно. Строится много и спортивных, и социальных объектов. В этом году самая грандиозная стройка — это Ледовая арена, сдача которой запланирована на лето 2022 года. Затем ее дополнят ФОК „Золотая шайба“ и ФОКОТ. В этом году сдаем детский сад на ул. Ярославской на 220 мест, в следующем году начинаем строительство поликлиники, которую давно ждут жители Бывалово. Один из самых масштабных объектов города — улица поэта Романова от ул. Ярославской до ул. Конева — также строится в этом микрорайоне. Она станет первым элементом Малого транспортного кольца, масштабного проекта, который был представлен губернатором Олегом Кувшинниковым президенту РФ и получил федеральную поддержку. В общей сложности в ближайшие несколько лет в микрорайон Бывалово будет вложено около 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней», — рассказал  Анатолий Баранов.

Так, участникам экскурсии показали, где будет построена улица Поэта Романова. Ее планируют возвести в четыре этапа. На первом будет проведена масштабная замена коммуникаций, в ближайшее время начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. После обновления сетей стартуют активные дорожные работы. Новая улица будет четырехполосной, с тремя кольцевыми развязками и мостом через реку Шограш. Ее поэтапное строительство продлится до 2023 года.

Рассказали вологжанам и о благоустройстве Осановской рощи. Проект первого этапа обновления зеленой зоны разработала «Лаборатория городской среды» совместно с жителями.  Работы ведутся в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже проведены необходимые подготовительные работы для формирования входной группы и крытой событийной площадки. В ближайшие дни начнется укладка брусчатки. 

О программе ремонта тротуаров, по которой в этом году в восточном  районе будет обновлено  8 участков, также сообщили в ходе экскурсии. Показали и результат проекта «Народный бюджет». Так, по инициативе ТОСа «Конева» благоустроен сквер на перекрестке улиц Конева и Архангельская, а ТОС «Можайский» направил выделенные средства на спортивную площадку у ДК Льнокомбината.

Такие экскурсии, которые проводят заместители мэра Вологды,  прошли по всем районам города. Все представленные на них проекты были одобрены на Градсовете под руководством губернатора области. 


 

Тэги: экскурсии

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