Вологодские футболисты получили лицензию на использование товарного знака «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо-Вологда» сообщил о подписании лицензионного договора с Обществом «Динамо».

Вологодская команда присоединилась к семье спортивных клубов «Динамо», которые имеют подписанный лицензионный договор на использование товарного знака Общества «Динамо», сообщается на официальной страничке «Динамо-Вологда» в ВКонтакте.

Сейчас в России под буквой «Д» выступают более 60-ти клубов по различным видам спорта, среди которых теперь и вологодское «Динамо».

В связи с подписанием лицензионного договора, соответствующие изменения будут внесены в Устав клуба и наименование команды в межрегиональных и региональных соревнованиях.