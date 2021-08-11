Вологодские футболисты получили лицензию на использование товарного знака «Динамо»

11.08.2021 [Спорт]

Футбольный клуб «Динамо-Вологда» сообщил о подписании лицензионного договора с Обществом «Динамо».

Вологодская команда присоединилась к семье спортивных клубов «Динамо», которые имеют подписанный лицензионный договор на использование товарного знака Общества «Динамо», сообщается на официальной страничке «Динамо-Вологда» в ВКонтакте. 

Сейчас в России под буквой «Д» выступают более 60-ти клубов по различным видам спорта, среди которых теперь и вологодское «Динамо». 

В связи с подписанием лицензионного договора, соответствующие изменения будут внесены в Устав клуба и наименование команды в межрегиональных и региональных соревнованиях. 

Тэги: ФК «Динамо-Вологда»

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