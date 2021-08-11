Алексею Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан

11.08.2021 [Политика]

Алексею Навальному предъявили обвинение по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), сообщила пресс-служба Следственного комитета России. 

Так, по данным следствия,  Навальный «создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента», — «Фонд борьбы с коррупцией» (Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Следствие установило, что «деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». Так, например, на страницах организации публиковали призывы к гражданам выходить на несогласованные митинги в январе 2021 года, следует из пресс-релиза СКР.

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — известно следствию.

Расследование дела продолжается.

Ранее NewsVo рассказывал, что 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

Тэги: Навальный

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