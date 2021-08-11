Мэр Вологды сравнил улицы города с ванной и объяснил, почему они превратились в реки

11.08.2021 [Общество]

Мэр Вологды выложил в соцсети видео с улицы Ленинградской, где ночью машины не могли проехать из-за потоков воды, а некоторые горожане передвигались на сап-досках. К полудню воды на дороге у торгового центра «Луч» уже не было. 

— Это говорит о том, что ливневка есть (некоторые скептики сомневаются), и она справляется, но нужно время. Представьте себе — выливаете ведро воды в ванну. В одно мгновение вода не уйдёт. Такая же ситуация с городскими улицами, ливневками и сильными ливнями, — написал Воропанов на своей странице в соцсети. 

Тем не менее, по словам мэра, он поручил оборудовать в этом месте еще один ливневый колодец, чтобы вода уходила быстрее. А вот причину подтопления недавно отремонтированной улицы Клубова еще выясняют специалисты дорожной службы и горводоканала.

Улица Клубова в 8 утра 11 августа. Фото gorodvo.ru.

— Сейчас у нас на контроле порядка 35 мест подтопления, работает пять бригад Водоканала.  Поручил для оперативного устранения подтоплений увеличить количество бригад до десяти. Самое главное сейчас выявить все проблемные точки и оперативно запустить их в работу», — цитирует пресс-служба городской администрации слова Воропанова. 

По данным администрации города, сегодня также поступили сообщения о 24 упавших деревьях в разных частях города. С магистральных улиц Вологды их обещают убрать в течение дня.

Синоптики прогнозируют, что до конца дня в Вологде выпадет еще 16 мм осадков. 

Тэги: администрация Вологды

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