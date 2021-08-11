227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 208 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 11 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 57 250 пациентам. Большая часть из них — 51 019 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 463 человека.

Учёные в США сообщили о штамме COVID-19 с летальностью до 82%. Как сообщает РИА-Новости, «йота», по сравнению с другими штаммами, увеличивал коэффициент летальности при заражении на 46% у лиц в возрасте 45-64 лет, на 82% в диапазоне 65-74 лет, на 62% для лиц старше 75 лет.