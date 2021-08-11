В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

14-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Вологде, перебегая дорогу вне «зебры». Инцидент произошел 10 августа около 15.30 вблизи дома № 1 по улице Чернышевского (у Октябрьского моста).

По данным ГИБДД, ребенок получил травмы. Личность водителя и автомобиль, на котором он передвигался не установлены. Известно, что машина двигалась со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Сергея Орлова.