В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

11.08.2021 [Происшествия]

14-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Вологде, перебегая дорогу вне «зебры». Инцидент произошел 10 августа около 15.30 вблизи дома № 1 по улице Чернышевского (у Октябрьского моста).

По данным ГИБДД, ребенок получил травмы. Личность водителя и автомобиль, на котором он передвигался не установлены. Известно, что машина двигалась со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Сергея Орлова. 

— Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде обращаются к возможным очевидцам данного происшествия: если Вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем ДТП, убедительно просим позвонить по телефону ГИБДД: 8(8172) 76-50-65, 8(8172 76-50-50) или 112, — отмечают в ГИБДД. 

Тэги: ДТП, сбили ребенка
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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