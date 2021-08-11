В Верховажском районе построят дом для семьи тракториста за 6 млн рублей

11.08.2021 [Общество]

9 июля этого года на сайте РосТендера повился аукцион на «Строительство индивидуального жилого дома Макаровского А. В», стоимостью 6 609 910 рублей. 

Заказчиком стройки выступает МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству». Дом хотят построить в деревне Другосимоновская Верховажского района за счет федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных средств.

В требованиях к закупке говорится, что дом должен быть пригодным для постоянного проживания; обеспечен централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление), его общая площадь должна составлять не менее 144 квадратных метров с чистовой отделкой. 

Инициалы и фамилия в закупке совпали с именем главы Верховажского сельского поселения . Однако, в администрации района корреспондента NewsVo заверили, что к чиновнику дом никакого отношения не имеет, а строится для местного тракториста. 

"В 2021 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий Верховажского муниципального района на 2020-2025 году", одной из задач которой является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, предусмотрено строительство индивидуального жилого дома для семьи тракториста СПК к-з "Нижне-Кулойский", - ответили в администрации.

 Семья тракториста состоит из восьми человек.

"Жилой дом строится для создания комфортных условий для проживания в сельской местности семьи работника агропромышленного комплекса района, финансирование строительства осуществляется за счет долевого участия федерального, областного, местного бюджетов, средств работодателя и собственных средств тракториста", - заключили чиновники. 

Данные по фамилии и инициалами главы Верховажского сельского поселения Макаровского Андрея Валентиновича просто совпали с ФИО застройщика-тракториста СПК к-з "Нижне-Кулойский" заверили в администрации района. 

Тэги: госзакупки

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