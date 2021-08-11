Мошенники приехали к череповчанке домой, чтобы забрать 400 тыс. рублей для «попавшего в беду» племянника

11.08.2021 [Общество]

В Череповце мошенники приехали к пенсионерке домой, чтобы забрать приготовленные для «попавшего в беду» родственника деньги.

Жертвой обмана стала 87-летняя женщина. На стационарный телефон ей позвонил мужчина и представился племянником. В ходе разговора выяснилось, что «родственник» попал в беду и ему срочно нужны деньги. Пенсионерка согласилась передать 400 тысяч рублей. Через некоторое время в квартиру к череповчанке пришла женщина, забрала приготовленные деньги и уехала. 

— Полицейские предупреждают, что в последнее время у мошенников вновь приобретает популярность старая схема по сценарию «Родственник попал в беду». Злоумышленники действуют средь бела дня, направляя к своим жертвам сообщников, чтобы те забирали наличные, а затем переводили на определенные счета. В Череповце зарегистрировано уже несколько подобных фактов, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Всего за минувшие сутки от жителей Вологодской области в полицию поступило семь заявлений о дистанционных мошенничествах. Общий ущерб оценивается в 560 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, личности злоумышленников устанавливаются. 

Тэги: дистанционное мошенничество

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