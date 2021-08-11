Вода в Рыбинском водохранилище позеленела, на берегах мертвая рыба

Вода в Рыбинском водохранилище в районе деревни Городище Череповецком районе позеленела. Берег водоёма усеян мертвой рыбой.

— Явление мертвой рыбы на водохранилище не новое, такое происходит почти каждый год в конце лета. Вот только настолько сильное цветение воды встречается довольно редко — аномальная жара приходит в регион не каждый год, — сообщает портал Город Че.

Водохранилище этим летом сильно обмелело, но, как отмечают журналисты, до критических отметок еще далеко. На данный момент уровень воды находится на отметке 100,46 м по Балтийской системе высот (норма составляет 101-102 метра). При этом в 2014 году уровень водохранилища опускался до отметки в 98,71 м. Тогда обнажились даже старые могилы, а в реке Шексне у Череповца можно было разглядеть останки затонувших судов.