Двое мурманчан оборудовали нарколабораторию в Грязовецком районе

11.08.2021 [Происшествия]
Двое мурманчан оборудовали нарколабораторию в Грязовецком районе

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в одной из деревень Грязовецкого района. В незаконном обороте запрещенных веществ подозреваются два уроженца Мурманской области: мужчины 32 и 30 лет. 

По версии следствия, подозреваемые в частном доме оборудовали лабораторию по изготовлению растительных наркотиков. Там было изъято полкило готовой к употреблению марихуаны. Кроме того, в тайниках на территории Вологодского района и на съемных квартирах мужчин в областной столице были найдены еще более 675 граммов марихуаны и около 16 граммов мефедрона. 

Возбуждено дело по п. «а», «г». ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в составе организованной преступной группы в крупом размере).

Мурманчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу. 

Тэги: наркотики, марихуана
Фото пресс-службы областного УМВД

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