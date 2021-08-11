Двое мурманчан оборудовали нарколабораторию в Грязовецком районе

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в одной из деревень Грязовецкого района. В незаконном обороте запрещенных веществ подозреваются два уроженца Мурманской области: мужчины 32 и 30 лет.

По версии следствия, подозреваемые в частном доме оборудовали лабораторию по изготовлению растительных наркотиков. Там было изъято полкило готовой к употреблению марихуаны. Кроме того, в тайниках на территории Вологодского района и на съемных квартирах мужчин в областной столице были найдены еще более 675 граммов марихуаны и около 16 граммов мефедрона.

Возбуждено дело по п. «а», «г». ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в составе организованной преступной группы в крупом размере).

Мурманчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу.