В Красавинском психоневрологическом интернате установили пандус, по которому невозможно ездить. Запись о «доступности среды» для колясочников интерната появилась в группе администрации района, но после многочисленных гневных комментариев жителей была удалена.

Администрация района сообщила, что в рамках программы «Доступная среда» в Красавинский психоневрологический интернат приобретён телескопический пандус. Он покрыт специальным антискользящим покрытием, раскладывается на определённую длину, при необходимости его легко убрать или транспортировать. С помощью пандуса посетители должны с легкостью попадать в учреждение, посчитали в администрации района.

Однако устюжане выразили сомнение, что такой пандус вообще пригоден для передвижения людей с ограниченными возможностями. После этого новость об установке пандуса была удалена с сайта администрации и из ее групп.

Председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров подтвердил NewsVo, что под таким уклоном пандус непригоден для передвижения людей с ограниченными возможностями.