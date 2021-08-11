В Красавинском психоневрологическом интернате установили пандус, по которому невозможно ездить

11.08.2021 [Общество]

В Красавинском психоневрологическом интернате установили пандус, по которому невозможно ездить. Запись о «доступности среды» для колясочников интерната появилась в группе администрации района, но после многочисленных гневных комментариев жителей была удалена.

Администрация района сообщила, что в рамках программы «Доступная среда» в Красавинский психоневрологический интернат приобретён телескопический пандус. Он покрыт специальным антискользящим покрытием, раскладывается на определённую длину, при необходимости его легко убрать или транспортировать. С помощью пандуса посетители должны с легкостью попадать в учреждение, посчитали в администрации района. 

Однако устюжане выразили сомнение, что такой пандус вообще пригоден для передвижения людей с ограниченными возможностями.  После этого новость об установке пандуса была удалена с сайта администрации и из ее групп. 

Председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров подтвердил NewsVo, что под таким уклоном пандус непригоден для передвижения людей с ограниченными возможностями. 

«Такие конструкции возможно использовать как временное решение или где иное сделать нельзя, но, конечно, не при таком наклоне как на фотографии», — говорит он.

Тэги: инвалидность

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