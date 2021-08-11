Мертвого мужчину обнаружили в пруду в Шекснинском районе

В пруду около деревни Любомирово в Шекснинском районе 10 августа обнаружили тело 59-летнего мужчины.
Прибывшие на место спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В пруду около деревни Любомирово в Шекснинском районе 10 августа обнаружили тело 59-летнего мужчины.
Прибывшие на место спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Тело погибшего передали полицейским
Тело обнаружили и извлекли из воды спасатели
Его поиски велись с 10 июля
Инцидент произошел вечером 5 июля, тело пока не нашли
Обстоятельства трагедии устанавливаются
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