Мертвого мужчину обнаружили в пруду в Шекснинском районе

11.08.2021 [Происшествия]

В пруду около деревни Любомирово в Шекснинском районе 10 августа обнаружили тело 59-летнего мужчины.

Прибывшие на место спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: утонул, гибель человека

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