Под Вологдой из-за удара молнии сгорел дачный дом с мансардой

11.08.2021 [Происшествия]
Под Вологдой из-за удара молнии сгорел дачный дом с мансардой

Вечером 10 августа в деревне Марково Вологодского района загорелся брусовой дачный дом с мансардным этажом. Сигнал о происшествии поступил в 22.20. 

Площадь пожара в итоге составила около сотни квадратных метров. Полностью сгорела кровля на площади 30 квадратных метров, повреждены внутренняя отделка и потолок мансардного этажа. 

Причиной возгорания, как сообщает пресс-служба областного УМЧС, стал грозовой разряд. 

Ранее NewsVo сообщал, что 10 августа из-за пожара в восьмиквартирном доме в Шекснинском районе пришлось эвакуировать трех человек. 

Тэги: пожар

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