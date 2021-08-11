Под Вологдой из-за удара молнии сгорел дачный дом с мансардой

Вечером 10 августа в деревне Марково Вологодского района загорелся брусовой дачный дом с мансардным этажом. Сигнал о происшествии поступил в 22.20.

Площадь пожара в итоге составила около сотни квадратных метров. Полностью сгорела кровля на площади 30 квадратных метров, повреждены внутренняя отделка и потолок мансардного этажа.

Причиной возгорания, как сообщает пресс-служба областного УМЧС, стал грозовой разряд.

Ранее NewsVo сообщал, что 10 августа из-за пожара в восьмиквартирном доме в Шекснинском районе пришлось эвакуировать трех человек.