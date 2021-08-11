В Вологде при ремонте станка на деревообрабатывающем предприятии погиб рабочий

11.08.2021 [Происшествия]
В Вологде при ремонте станка на деревообрабатывающем предприятии погиб рабочий

В Вологде на деревообрабатывающем предприятии на улице Северной погиб человек. Трагедия произошла в производственном помещении 8 августа. 

По данным следствия, 56-летний мужчина занимался ремонтом станка для склейки мебельных щитов. 

— Во время работ мужчину придавило к стене движущейся деталью станка. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом в правоохранительные органы сообщили очевидцы, обнаружившие тело, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Выяснилось, что погибший не был официально оформлен на предприятии, не состоял с ним в трудовых или подрядных отношениях. 

По факту гибели человека проводится проверка - следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Тэги: гибель человека

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