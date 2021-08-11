59-летнего жителя Вологодского района осудили за экстремистские посты в соцсетях

11.08.2021 [Происшествия]

Жителя Вологодского района приговорили к условному сроку за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Следствием и судом было установлено, что 59-летний мужчина в декабре 2019 года — январе 2020 года размещал в соцсети тексты о превосходстве одной религии над другой с негативной оценкой людей по признакам отношения к религии.

— Выражая дискриминационные религиозные взгляды, он последовательно выражал свою экстремистскую позицию, поскольку данные действия совершал в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние. Противоправную деятельность вологжанина пресекли сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. В этот период он не сможет менять место жительства без уведомления уполномоченного органа, кроме того, раз в месяц он должен являться для регистрации в данный орган.

Тэги: экстремизм. соцсети

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