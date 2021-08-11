Из-за грозы восемь деревень Вологодского района ночью остались без электричества

Из-за непогоды в ночь на 11 августа в Вологодском районе без электричества остались восемь населенных пунктов.

— Службы уже занимаются ликвидацией последствий непогоды. Прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации. Во многих деревнях электроснабжение восстановлено. По информации диспетчерской службы РЭС, аварийно-восстановительные работы продолжатся в течение дня, — пишет в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице выпала треть месячной нормы осадков. Под водой ночью оказались дороги, тротуары и дворы.