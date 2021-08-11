Летальность нового «йота»-штамма коронавируса в США достигла 82%

Учёные в США сообщили о штамме COVID-19 с летальностью до 82%. Как сообщает РИА-Новости, «йота», по сравнению с другими штаммами, увеличивал коэффициент летальности при заражении на 46% у лиц в возрасте 45-64 лет, на 82% в диапазоне 65-74 лет, на 62% для лиц старше 75 лет.

Скорость передачи вируса у штамма «йота» была на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших штаммов.

Помимо этого, «йота»-штамм мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.

Штамм «йота» впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позднее его обнаружили ещё в 27 странах мира.

Также известны штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).