В Белозерском районе спасенный из воды полицейский с кулаками бросился на спасителя?

10.08.2021 [Общество]

8 августа на Лозско-Азатском озере в Белозерском районе спасли двух мужчин из перевернувшейся лодки. Информация об инциденте появилась в группе On-line Белозерск в соцсети. 

— В воде находились два человека, которые просили о помощи. Благодаря оперативным действиям руководителя ООО СХП «Чистое озеро» Е. В. Соломашенко, и ещё двух жителей из д. Никоновская Юрия Светлова и Сергея Козлова, их удалось спасти. В д. Орлово, когда все были на берегу, Сергей Орлов сделал замечание одному из спасенных, которые были с признаками состояния алкогольного опьянения, без спасательных жилетов, за что получил физическую «благодарность» в виде кулаков и оскорблений от гр-на М. (ред. - сокращение редакции), полицейского из Череповца, — говорится в сообщении группы. 

NewsVo попросил прокомментировать появившуюся в сети информацию в пресс-службе областного УМВД.

— По данному факту, по поводу размещения такой информации в группе On-line Белозерск  МО МВД России «Белозерский» проводится проверка, — пояснили в пресс-службе. 

 

 

Тэги: спасение, полиция

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