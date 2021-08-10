В Белозерском районе спасенный из воды полицейский с кулаками бросился на спасителя?

8 августа на Лозско-Азатском озере в Белозерском районе спасли двух мужчин из перевернувшейся лодки. Информация об инциденте появилась в группе On-line Белозерск в соцсети.

— В воде находились два человека, которые просили о помощи. Благодаря оперативным действиям руководителя ООО СХП «Чистое озеро» Е. В. Соломашенко, и ещё двух жителей из д. Никоновская Юрия Светлова и Сергея Козлова, их удалось спасти. В д. Орлово, когда все были на берегу, Сергей Орлов сделал замечание одному из спасенных, которые были с признаками состояния алкогольного опьянения, без спасательных жилетов, за что получил физическую «благодарность» в виде кулаков и оскорблений от гр-на М. (ред. - сокращение редакции), полицейского из Череповца, — говорится в сообщении группы.