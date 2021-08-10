Вырубивший семь деревьев на дрова житель Бабаевского района пойдет под суд

10.08.2021 [Происшествия]
Вырубивший семь деревьев на дрова житель Бабаевского района пойдет под суд

Житель Бабаевского района стал фигурантом уголовного дела из-за вырубленных им семи деревьев. 

Нарушение было выявлено полицейскими в ходе рейда в лесу рядом с Бабаево. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты выяснили, что было вырублено семь деревьев различных пород. Ущерб оценили в 275 тысяч рублей. 

Правоохранители вычислили «черного лесоруба». Им оказался 34-летний житель района, ранее он не был судим. Мужчина объяснил, что деревья решил вырубить, чтобы обеспечить себя дровами на зиму. 

— По данному факту следственным отделом МО МВД России «Бабаевский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до пятисот тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На период следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. 

Ранее NewsVo сообщал, что такая же мера пресечения была избрана наркодиллеру в Череповце, у которого изъяли амфетамин, героин, синтетические запрещенные вещества. 

Тэги: черные лесорубы
Фото пресс-службы областного УМВД

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