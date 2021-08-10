Собственники квартир не должны платить отдельно за отопление нежилых помещений дома

10.08.2021 [Общество]

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не удалось взыскать с управляющей компании в Череповце дополнительную плату за горячее водоснабжение и отопление колясочных. Разбирательство шло из-за домов на улице Командарма Беляева, 71 и на улице Олимпийской, 33, находящихся в управлении ООО «ЖК «Олимпийский».

В 2015 году управляющая компания заключила с истцом договор теплоснабжения этих домов, а в 2016 году — отдельный договор на поставку горячей воды в нежилые помещения МКД — колясочные.

— В феврале 2019 года управляющая компания направила в адрес общества письмо о расторжении договора теплоснабжения нежилых помещений, ссылаясь на то, что колясочные являются общим имуществом собственников помещений МКД. Не получив ответ от теплоснабжающей организации, оплату счетов по указанному договору компания прекратила. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в связи с задолженностью направило в адрес управляющей компании уведомление об ограничении предоставления горячего водоснабжения в нежилые помещения, но приостановление не произвело ввиду отказа компании в допуске к тепловым узлам. За отказ в допуске к энергоустановкам общество начислило компании штраф в размере 30 000 рублей и выставило счет на сумму 48 402 рубля, включив в него также штраф и затраты, понесенные в связи с ограничением режима потребления тепловой энергии, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Счета управляющая компания не оплатила, и «Газпром теплоэнерго Вологда» обратилось в суд. Арбитражный суд Вологодской области решением от 22 апреля 2021 года, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 августа 2021 года, в удовлетворении требований отказал.

В решении говорится, что плата за энергоресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме включена в плату за жилое помещение. Колясочные как общее имущество МКД входит в предмет договорных отношений сторон по договору теплоснабжения жилых домов. 

 

Тэги: управляющие компании, суды, ЖКХ

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В Череповце управляющая компания завышала жильцам плату за содержание и ремонт общего имущества

На суде представители компании также пояснили, что с началом «мусорной реформы» исключили из платы за содержание жилых помещений часть стоимости услуг по сбору, вывозу, утилизации ТКО. Оставшаяся часть  — 0,67 рублей — УК самостоятельно определила как тариф на содержание мест (площадок) накопления отходов и приобретение контейнеров.  

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