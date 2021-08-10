В Вологодской области потушили все крупные лесные пожары

10.08.2021 [Общество]

На территории Вологодской области на данный момент ни одного крупного лесного пожара. Силами лесной охраны в Верховажском районе ликвидировано последнее возгорание на площади 319 га. 

— К тушению лесного пожара было привлечено 80 человек и 24 единицы техники, привлекались силы и средства лесной охраны, лесхозов области, арендаторов лесного фонда. Использовалась лесопожарная техника и тяжелая гусеничная техника (бульдозеры), предоставленная организациями области, — сообщает департамент лесного комплекса Вологодской области. 

В ведомстве отмечают, что из-за жаркой погоды в регионе в этом году сложилась напряженная ситуация с лесными пожарами. Весь июль каждый день выявлялось по несколько возгораний. Из-за труднодоступности территории и высокой скорости распространения огня в Верховажском районе не удалось оперативно локализовать возгорания, и это привело к пожарам на больших площадях. 

Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 100 лесных пожаров на площади 1373,18 га.

Ранее NewsVo сообщал, что накануне в Верховажском районе ликвидировали крупный лесной пожар, обнаруженный специалистами еще 16 июля. Всего огнем было охвачено более 400 гектаров. 

Тэги: лесные пожары

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