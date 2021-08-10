Администрация Вологды продает старый «Мерседес» без документов

Черный «Мерседес Бенц» 1993 года выпуска без документов выставила на продажу администрация Вологды. В аукционной документации говорится, что машина находится на стоянке на улице Ильюшина.

— При использовании новым собственником транспортного средства по назначению необходимо восстановить отсутствующие документы на право собственности транспортного средства, обеспечить прохождение экспертизы в органах ГИБДД, — говорится в документах.

Аукцион назначен на 6 сентября, начальная цена, установленная решением гордумы, - 123 тысячи рублей.

Как и когда машина оказалась в муниципальной собственности, в документах на торги не указано.