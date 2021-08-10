Суд вынес приговор череповчанину, угрожавшему взорвать отдел полиции противотанковой миной

В Череповце суд огласил приговор 50-летнему мужчине, который угрожал принести противотанковую мину в отдел полиции и взорвать ее.

Инцидент произошел утром 18 мая этого года. Пьяный подсудимый из своей квартиры позвонил на номер 02 и сообщил, что решил взорвать здание УМВД по Череповцу с помощью мины. В ходе проверки информация о готовящемся теракте не подтвердилась. В то же время, как говорится в материалах дела, житель Череповца «дестабилизировал работу правоохранительных органов, отвлек их от выполнения функциональных обязанностей».

Мужчина был задержан по месту жительства. На суде вину свою признал.

— Суду показал, что 17 мая 2021 года около 23:00 вернулся с работы, выпил стакан разведенного спирта, поужинал. После чего пошел к знакомому, который жил в этом же доме, и узнал, что у того синяк. Он вернулся в свою квартиру злой, выпил еще стакан разведенного спирта и позвонил в полицию. В содеянном раскаивается. Считает причиной содеянного состояние алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За ложное сообщение о готовящемся теракте мужчине назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. В этот период ему будет нельзя менять место жительства и выезжать за пределы города. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.