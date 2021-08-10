С начала года в Вологодской области 11 человек погибли в ДТП из-за утомленных водителей

10.08.2021 [Происшествия]

Около 20% ДТП с погибшими в Вологодской области происходят по вине водителей, которые были за рулем в утомленном состоянии. Чаще всего такие машины выезжают на полосу встречного движения, съезжают с дороги, наезжают на препятствия. 

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Вологодской области, представители прокуратуры и регионального правительства подготовили для водителей профилактический видеоролик «Не спи за рулем». В нем жителей региона предупреждают, что снижение скорости реакции, концентрации внимания, а также усталость могут спровоцировать ДТП и привести к тяжким последствиям. Всего с начала года в ДТП из-за утомленных водителей в области уже погибли 11 человек. 

Тэги: ДТП, ГИБДД

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