С начала года в Вологодской области 11 человек погибли в ДТП из-за утомленных водителей

Около 20% ДТП с погибшими в Вологодской области происходят по вине водителей, которые были за рулем в утомленном состоянии. Чаще всего такие машины выезжают на полосу встречного движения, съезжают с дороги, наезжают на препятствия.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Вологодской области, представители прокуратуры и регионального правительства подготовили для водителей профилактический видеоролик «Не спи за рулем». В нем жителей региона предупреждают, что снижение скорости реакции, концентрации внимания, а также усталость могут спровоцировать ДТП и привести к тяжким последствиям. Всего с начала года в ДТП из-за утомленных водителей в области уже погибли 11 человек.